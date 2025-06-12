الدولار يغلق مرتفعا مقابل الدينار في بغداد واربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس ، مع الاغلاق البورصة بنهاية الأسبوع ومع التوترات التي تشهدها المنطقة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 143550 دينارا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143450 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.