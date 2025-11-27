الدولار يغلق مرتفعاً مقابل الدينار العراقي في نهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، مع اغلاق البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 141900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 143250 دينارا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.