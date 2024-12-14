الدولار يغلق مرتفعا أمام الدينار في بغداد واربيل ببداية الاسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،يوم السبت مع الإغلاق البورصة .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 151000 دينار مقابل 100 دولارا, فيما سجلت صباح اليوم 150650 دينارا مقابل 100 دولارا .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150450 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 150250 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.