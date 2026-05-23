الدولار يغلق مرتفعاً في بغداد وأربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لتسجل 153.800 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 153.500 دينار.

وأضاف مراسلنا، أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت ارتفاعاً أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 154.250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153.250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار كذلك، حيث بلغ سعر البيع 153.600 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153.500 دينار مقابل 100 دولار.