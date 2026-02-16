الدولار يغلق مرتفعا في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 151500 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 152000 ألف دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 151000 ألف دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار ايضا، إذ بلغ سعر البيع 151550 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151450 دينارًا مقابل 100 دولار.