الدولار يغلق مرتفعا في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، يوم الاربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154000 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 153650 دينارا مقابل 100 دولار.

وأضاف مراسلنا، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار ايضا، إذ بلغ سعر البيع 153850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153800 دينار مقابل 100 دولار.