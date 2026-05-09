الدولار يغلق مرتفعاً في بغداد وأربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 153.400 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 153.150 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ارتفاع أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، إذ بلغ سعر البيع 154.000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153.000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار صرف الدولار أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 153.100 دينار مقابل كل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153.000 دينار مقابل 100 دولار.