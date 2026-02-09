الدولار يغلق مرتفعا في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الاثنين، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع الاغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150000 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149800 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 149850 دينارًا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149750 دينارًا مقابل 100 دولار.