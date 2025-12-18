الدولار يغلق مرتفعا في بغداد وأربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، مع اغلاق البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142800 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 142600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 143250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142250 دينارا مقابل 100 دولار. .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141850 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141650 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.