الدولار يغلق مرتفعا في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد

ارتفعت أسعار الدولار في أسواق في بغداد واربيل، عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، مع اغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 143100 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 143000 دينار مقابل 100 دولار.

وأضاف أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142500 مقابل 100 دولار.

أما في اربيل، فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 142000 ألف دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141850 دينارا مقابل 100 دولار امريكي.