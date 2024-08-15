الدولار يغلق على انخفاض مقابل الدينار في بغداد وأربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد بشكل طفيف، اليوم الخميس ، و استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150000 دينار مقابل 100 دولار

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148750 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.