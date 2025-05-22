الدولار يغلق على انخفاض أمام الدينار في بغداد وأربيل بنهاية الاسبوع

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار في أسواق بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مع الاغلاق البورصة في نهاية الاسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142100 دينار مقابل 100 دولارا.

وأشار مراسلنا إلى ان، اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 142100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141800 دينار مقابل 100 دولار امريكي.