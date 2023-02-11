الدولار يغلق على انخفاض في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح المركزيتين اقفلتا في بغداد على 149000 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 150500 دينار عراقي لكل 100 دولار. واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 151400 دينار مقابل 100 دولار.