الدولار يغلق على انخفاض في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي أمام الدينار العراقي، يوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 153450 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 153750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 153450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153350 ديناراً مقابل 100 دولار.