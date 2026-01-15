الدولار يغلق على انخفاض في بغداد وأربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 147400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147300 دينار مقابل 100 دولار.