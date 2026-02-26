الدولار يغلق على انخفاض في بغداد وأربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد بشكل طفيف لتسجل 153750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 153800 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 154250 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 153250 دينارًا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار ، إذ بلغ سعر البيع 152600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152550 دينارًا مقابل 100 دولار.