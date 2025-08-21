الدولار يغلق على انخفاض في بغداد وأربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مع اغلاق البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 143100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141900 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.