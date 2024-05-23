الدولار يغلق على انخفاض في بغداد وأربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في بغداد، اليوم الخميس ،وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع اغلاق البورصة في العراق بنهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 145550 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 145850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 146500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144500 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا فقد بلغ سعر البيع 145500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.