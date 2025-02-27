الدولار يغلق على انخفاض في بغداد واربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مع الإغلاق البورصة في نهاية الأسبوع الجاري الذي شارف على الانتهاء.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 148500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 148200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148100 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.