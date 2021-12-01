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الدولار يغلق على انخفاض في اسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-01T14:00:30+0000
الدولار يغلق على انخفاض في اسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، يوم الاربعاء، مع اقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتيّ الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، أقفلتا على 147850 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت الاسعار صباح هذا اليوم 147950 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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