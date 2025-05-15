الدولار يغلق على انخفاض طفيف في بغداد واربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مع الإغلاق البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح، و الحارثية لتسجل 142300 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141250 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 142250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142050 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.