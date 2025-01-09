الدولار يغلق على انخفاض بنهاية الأسبوع في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،يوم الخميس، مع الإغلاق البورصة.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 151100 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151150 دينارا مقابل الدولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 150950 دينارا لكل 100 دولار ، وسعر الشراء 150850 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.