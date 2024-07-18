الدولار يغلق على انخفاض أمام الدينار في بغداد وأربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، اليوم الخميس، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق بنهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149250 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 15000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا فقد بلغ سعر البيع 149300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149200 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.