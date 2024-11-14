الدولار يغلق على ارتفاع مقابل الدينار في بغداد واربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، يوم الخميس، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع الإغلاق البورصة .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150650 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا فقد بلغ سعر البيع 150550 دينارا عراقيا لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 150450 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.