الدولار يغلق على ارتفاع مقابل الدينار في بغداد واربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الاغلاق اليوم الخميس.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 149250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجل صباح هذا اليوم 149100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 150250 دينارا عراقيا عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148250 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 149200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149100 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.