الدولار يغلق على ارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد بشكل طفيف، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وققال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146850 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 146750 ديناراً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، استقرت إذ بلغ سعر البيع 147750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 145750 ديناراً لكل 100 دولار.

أما في أربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 146650 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي