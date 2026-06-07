الدولار يغلق على ارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي إزاء الدينار العراقي، مساء اليوم الأحد، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154,400 دينار لكل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 154,000 دينار.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت إلى 155,000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 154,000 دينار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار صرف الدولار أيضاً، إذ سجل سعر البيع 154,600 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 154,500 دينار.