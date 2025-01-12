الدولار يغلق على ارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الأحد، في بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150950 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150850 ديناراً مقابل الدولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 151000 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150900 دينار مقابل 100 دولار.