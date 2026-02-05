الدولار يغلق على ارتفاع في بغداد وأربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الخميس ، في أسواق العاصمة بغداد و في اربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 149950 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149850 ديناراً مقابل 100 دولار

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 149950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149850 ديناراً مقابل 100 دولار.