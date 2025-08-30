الدولار يغلق على ارتفاع في بغداد وأربيل ببداية الاسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد و اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، مع اغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار ارتفعت مع الكفاح و الحارثية لتسجل 142450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 142200 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 142200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142100 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.