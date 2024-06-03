الدولار يغلق على ارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 145800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 145250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 144750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 145600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145500 دينار مقابل 100 دولار.