الدولار يغلق على ارتفاع في بغداد واربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، اليوم الخميس ، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 151350 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150600 دينار مقابل 100 دولار

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 151000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 150950 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150850 ديناراً مقابل 100 دولار.