الدولار يغلق على ارتفاع في بغداد واربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، يوم الخميس ،و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، مع اغلاق البورصة في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150700 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 150500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149750 دينارا مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 150150 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150050 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.