الدولار يغلق على ارتفاع في بغداد واربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في بغداد، اليوم الخميس، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال وكالة مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 146000 دينار مقابل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار في صباح هذا اليوم 145700 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 147000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 145000 دينار مقابل 100 دولار

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145800 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.