الدولار يغلق على ارتفاع في بغداد واربيل ببداية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، يوم السبت، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع الإغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 151800 دينار عراقي مقابل 100 دولار ، فيما سجلت صباح هذا اليوم 151500 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 152750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا طفيفا فقد بلغ سعر البيع 151700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151600 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.