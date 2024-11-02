الدولار يغلق على ارتفاع في بغداد واربيل ببداية الاسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، يوم السبت، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع الإغلاق البورصة في بداية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150700 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 150500 دينار مقابل 100 دولارا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 151750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149750 دينارا مقابل 100 دولار

أما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا فقد بلغ سعر البيع 150850 دينارا لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 150750 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.