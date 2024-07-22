الدولار يغلق على ارتفاع في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، يوم الاثنين، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 149450 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار ارتفاعاً أيضاً حيث بلغ سعر البيع 149550 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149450 ديناراً مقابل 100 دولار.