الدولار يغلق على ارتفاع طفيف مقابل الدينار العراقي بنهاية الأسبوع

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي بشكل طفيف، اليوم الخميس، في أسواق العاصمة بغداد وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 150100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت الأسعار صباح هذا اليوم 149900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 150450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150250 ديناراً مقابل 100 دولار.