الدولار يغلق على ارتفاع طفيف في بغداد وأربيل

شفق نيوز– بغداد/ اربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي، مساء اليوم السبت، في أسواق العاصمة بغداد ومدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مع إغلاق التداولات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، لتسجل 149 ألفاً و950 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت صباح اليوم 149 ألفاً و850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 150 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 149 ألفاً و500 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، ارتفعت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 149 ألفاً و750 ديناراً لكل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 149 ألفاً و600 دينار مقابل 100 دولار.