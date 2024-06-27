الدولار يغلق على ارتفاع طفيف في بغداد واربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد بشكل طفيف، اليوم الخميس، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147300 دينار مقابل 100 دولار ، فيما سجلت صباح هذا اليوم 147150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146250 دينارا مقابل 100 دولار

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147200 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.