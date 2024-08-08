الدولار يغلق على ارتفاع ببغداد ويستقر في اربيل بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في أسواق بغداد، اليوم الخميس، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 150000 دينار مقابل 100 دولار

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا فقد بلغ سعر البيع 150000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149900 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.