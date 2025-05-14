الدولار يعود للانخفاض مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 142350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 142850 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 142300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142150 دينارا مقابل 100 دولار.