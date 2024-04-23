الدولار يعود للانخفاض مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147200 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار يوم امس الاثنين 147700 دينار عراقي مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا، بينما بلغ الشراء 146250 دينارا لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا في محال الصرافة فقد بلغ سعر البيع 147150 دينارا مقابل الدولار و سعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.