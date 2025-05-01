الدولار يعود للانخفاض أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 144550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولارا فيما كانت الأسعار صباح أمس الأربعاء 144750 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 143500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 144300 دينار مقابل 100 دولار.