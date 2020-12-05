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الدولار يعاود الصعود أمام الدينار العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-05T07:26:41+0000
الدولار يعاود الصعود أمام الدينار العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، اليوم السبت 5 كانون الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125350 دينارا مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم الخميس الماضي 125300 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 126000 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 125000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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