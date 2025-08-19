الدولار يعاود الانخفاض مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 140600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 140950 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 141500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 139500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 140600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.