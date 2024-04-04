الدولار يعاود الانخفاض مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، يوم الخميس، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147100 دينار مقابل كل 100 دولار ، فيما سجلت امس الاربعاء 147650 ديناراً مقابل كل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 146900 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 146800 دينار مقابل 100 دولار.