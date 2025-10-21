الدولار يعاود الانخفاض أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 141600 دينار عراقي مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 141750 ديناراً مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 142500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار فقد سجل انخفاضا أيضا بلغ سعر البيع 141350 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141250 دينارا مقابل 100 دولار.