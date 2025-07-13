الدولار يعاود الانخفاض في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار، مقابل الدينار، عصر الأحد، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 142000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140000 دينار مقابل 100 دولار.

أما في أربيل، فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضا حيث بلغ سعر البيع 140850 لكل 100 دولار، وسعر الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار أمريكي.