الدولار يعاود الانخفاض في بغداد وأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي في أسواق العاصمة العراقية بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار تراجعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، حيث سجلت 141,150 دينارًا مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت صباح اليوم 141,500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار إلى أن أسعار الصرف في مكاتب الصيرفة المحلية في بغداد شهدت انخفاضًا أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 142,250 دينارًا لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140,250 دينارًا لكل 100 دولار.

وفي أربيل، شهدت أسعار الدولار انخفاضًا مماثلًا، حيث بلغ سعر البيع 141,200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141,050 دينارًا لكل 100 دولار أمريكي.